Индонезия плаши националите със силен състав

Доста плашещ състав за националите обяви Индонезия за турнира, в който участва и България. Първият ни мач е със Соломонови острови, а след това в зависимост от резултата ще играем срещу Индонезия, която е домакин на турнира или Сейнт Китс и Невис.
В състава на домакините е Джей Идзес от "Сасуоло", който е оценяван на 10 милиона евро и твърд титуляр в Серия "А". Нашият най-скъп футболист Илия Груев отпадна от състава и няма да пътува.
Кевин Дикс има 23 мача и 4 гола в Бундеслигата с екипа на "Борусия" (Мьонхенгладбах). Калвин Вердонк пък е в елита на Франция с "Лил". Има играчи и от Нидерландия и още куп силни първенства, които са мечта за българите.
Съставът на индонезийците:
Вратари:
Кахия Суприяди (ПСИМ)
Eмил Аудеро ("Кремонезе", Ит)
Maaртен Паес ("Аякс", Нид)
Надео Аргавината ("Борнео")
Защитници:
Дийн Джеймс ("Гоу Ахед Ийгълс", Нид)
Дони Три Памункас ("Персиджа")
Елкан Багът ("Ипсуич", Анг)
Джей Идзес ("Сасуоло", Ит)
Джъстин Хубнер ("Фортуна" Ситард, Нид)
Кевин Дикс ("Борусия" Мьонхенгладбах, Гер)
Нейтън Тжо-А-Он ("Вилем II", Нид)
Риски Ридо ("Персиджа")
Санду Уолш ("Бурирам Юнайтед", Тайланд)
Полузащитници:
Калвин Вердонк ("Лил", Фр)
Елиано Райндерс ("Персиб Бандунг")
Ивар Янер ("Дева")
Джой Пелупесу ("Ломел", Бел)
Жорди Амат ("Персиджа")
Нападатели:
Бекъм Путра ("Персиб Бандунг")
Мауро Жилстра ("Персиб Бандунг")
Оле Ремени ("Оксфорд Юнайтед", Анг)
Рагнар Оратмангьон ("Дендер", Бел)
Рамаган Сананта (ДПММ)
Якоб Саюри ("Малут Юнайтед")