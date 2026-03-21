Индонезия плаши националите със силен състав

Доста плашещ състав за националите обяви Индонезия за турнира, в който участва и България. Първият ни мач е със Соломонови острови, а след това в зависимост от резултата ще играем срещу Индонезия, която е домакин на турнира или Сейнт Китс и Невис.

В състава на домакините е Джей Идзес от "Сасуоло", който е оценяван на 10 милиона евро и твърд титуляр в Серия "А". Нашият най-скъп футболист Илия Груев отпадна от състава и няма да пътува.

Кевин Дикс има 23 мача и 4 гола в Бундеслигата с екипа на "Борусия" (Мьонхенгладбах). Калвин Вердонк пък е в елита на Франция с "Лил". Има играчи и от Нидерландия и още куп силни първенства, които са мечта за българите.

Съставът на индонезийците:

Вратари:

Кахия Суприяди (ПСИМ)

Eмил Аудеро ("Кремонезе", Ит)

Maaртен Паес ("Аякс", Нид)

Надео Аргавината ("Борнео")

Защитници:

Дийн Джеймс ("Гоу Ахед Ийгълс", Нид)

Дони Три Памункас ("Персиджа")

Елкан Багът ("Ипсуич", Анг)

Джей Идзес ("Сасуоло", Ит)

Джъстин Хубнер ("Фортуна" Ситард, Нид)

Кевин Дикс ("Борусия" Мьонхенгладбах, Гер)

Нейтън Тжо-А-Он ("Вилем II", Нид)

Риски Ридо ("Персиджа")

Санду Уолш ("Бурирам Юнайтед", Тайланд)

Полузащитници:

Калвин Вердонк ("Лил", Фр)

Елиано Райндерс ("Персиб Бандунг")

Ивар Янер ("Дева")

Джой Пелупесу ("Ломел", Бел)

Жорди Амат ("Персиджа")

Нападатели:

Бекъм Путра ("Персиб Бандунг")

Мауро Жилстра ("Персиб Бандунг")

Оле Ремени ("Оксфорд Юнайтед", Анг)

Рагнар Оратмангьон ("Дендер", Бел)

Рамаган Сананта (ДПММ)

Якоб Саюри ("Малут Юнайтед")