Българка на финал в Египет

Тенисистката ни Ива Иванова се класира за финала на сингъл на турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №5 българка победи в полуфиналите четвъртата в схемата Стефани Джудит Вишер (Нидерландия) с 5:7, 7:6(2), 6:4. Двубоят продължи 2 часа и 47 минути.

19-годишната Иванова показа характер, след като навакса изоставане от 2:5 до 5:5 в първия сет, но в крайна сметка го загуби с 5:7. Във втората част българката поведе с 5:3, допусна обрат до 5:6, но в последвалия тайбрек доминираше и след 7:2 точки изравни сетовете.

В решителния трети сет Иванова изоставаше с 1:3, но спечели четири поредни гейма за 5:3. При този резултат тя сервираше за мача, допусна пробив, но веднага отговори с нов брейк, за да си осигури място на финала.

До момента Иванова все още няма титла на сингъл от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) при жените, но през миналия месец игра финал в Монастир (Тунис).

В спор за титлата утре българката ще се изправи срещу втората поставена представителка на домакините Сандра Самир.