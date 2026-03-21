Италианец спечели последното спускане за сезона

В Лилехамер Марко Одермат получи малкия кристален глобус за №1 в спускането. Снимка: FIS

Бронзовият олимпийски медалист Доминик Парис спечели последното спускане за сезона на финалите на световната купа по ски алпийски дисциплини в норвежкия зимен център Лилехамер.

36-годишният италианец записа 25-и успех в кариерата си и пети в спускането на тази писта.

Втори на 19 стотни от секундата остана трикратният олимпийски шампион от Милано/Кортина 2026 Франьо фон Алмен (Швейцария), а трети се нареди Винсент Крихмайер (Австрия) с пасив от 60 стотни.

Завоювалият световната купа за 5-и път поред Марко Одермат (Швейцария) се нареди седми. Той стана предсрочно победител и за малката световна купа в спускането.

В Лилехамер Марко Одермат получи малкия кристален глобус за №1 в спускането. Снимка: FIS

