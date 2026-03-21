Радослав Кирилов се върна в групата на "Левски" за домакинския мач с "Черно море"

Националът Радослав Кирилов попадна в групата на "Левски" за домакинския мач срещу "Черно море", който е по-късно този следобед. Крилото пропусна гостуването на "Берое" през миналия уикенд, но сега е възстановен и ще бъде част от разширения състав. Извън него са трайно контузените Мустафа Сангаре, Карл Фабиен и капитанът Георги Костадинов, който има малък проблем, но треньорът Хулио Веласкес разкри вчера на пресконференцията си, че няма да поема излишни рискове с вкарването му в групата-

Група от 20 футболисти определи Хулио Веласкес, ето я и нея:

Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Стипе Вуликич, Майкон, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Армстронг Око-Флекс, Хуан Переа, Марко Дуганджич.