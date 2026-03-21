Лора Христова завърши бляскавия си сезон с 51-о място

Лора Христова Снимка: Startphoto.bg

Олимпийската бронзова медалистка на България Лора Христова завърши бляскавия си сезон с 51-о място.

С оглед на класирането си в спринта - 53-а, 22-годишната състезателка от Троян с оглед и на огромната умора в края на кампанията явно не използва пълния си капацитет и след 2 пропуска при 4-те стрелби в преследването на 10 км от програмата на последния кръг в Холменколен (Нор) се нареди 51-а.

Лора всъщност стартира 52-а, тъй като 50-ата от спринта Валентина Димитрова не го направи.

Освен паметното трето място в индивидуалната дисциплина на 15 км в Милано/Кортина Христова записа на италиански сняг 7-о място в преследването.

В Контиолахти (Фин) отново в най-българската дисциплина - индивидуалната, българката регистрира нов свой връх в световната купа с 8-а позиция.

Преследването днес бе спечелено от шведката Хана Йоберг (3 грешки).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

