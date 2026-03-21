Германка се приближи на 95 точки от Шифрин на върха в ските

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лаура Пировано триумфира в последното спускане за сезона - това във финалите на алпийските ски в Лилехамер (Норвегия), а с това заслужи малкия кристален глобус в дисциплината по куриозен начин.

28-годишната италианка спечели 3-те спускания през март. Това са нейните първи 3 победи и подиуми в кариерата въобще.

Втора днес на 0,15 секунди от победителката завърши олимпийската шампионка в Милано/Кортина Брийзи Джонсън (САЩ), а трета е германката Кира Вайдле-Винкелман на 0,25 секунди.

Нейната сънародничка се нареди 5-а и се приближи на 95 точки от водачката в генералното класиране Микаела Шифрин. Американската красавица не участва в спускането, но ще кара в останалите 3 дисциплини - супер-Г, гигантски слалом и слалом.

Шифрин има 1286 точки, а Айхер събра 1191. Трета е Камий Раст (Швейцария) с 989.

В крайното класиране на спускането Пировано е на върха 536 точки пред Айхер с 453 и Джонсън с 413 точки.