ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22516206 www.24chasa.bg

Германка се приближи на 95 точки от Шифрин на върха в ските

3200
Лаура Пировано целува малкия кристален глобус за №1 в спускането. Снимка: FIS

Лаура Пировано триумфира в последното спускане за сезона - това във финалите на алпийските ски в Лилехамер (Норвегия), а с това заслужи малкия кристален глобус в дисциплината по куриозен начин.

28-годишната италианка спечели 3-те спускания през март. Това са нейните първи 3 победи и подиуми в кариерата въобще.

Втора днес на 0,15 секунди от победителката завърши олимпийската шампионка в Милано/Кортина Брийзи Джонсън (САЩ), а трета е германката Кира Вайдле-Винкелман на 0,25 секунди.

Нейната сънародничка се нареди 5-а и се приближи на 95 точки от водачката в генералното класиране Микаела Шифрин. Американската красавица не участва в спускането, но ще кара в  останалите 3 дисциплини - супер-Г, гигантски слалом и слалом.

Шифрин има 1286 точки, а Айхер събра 1191. Трета е Камий Раст (Швейцария) с 989.

В крайното класиране на спускането Пировано е на върха 536 точки пред Айхер с 453 и Джонсън с 413 точки.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

