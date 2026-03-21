Кръшняк надви носителя на световната купа във финала на сноуборда, но остана на 7 стотни от подиума

Тервел Замфиров и Александър Кръшняк Снимка: Startphoto.bg

Александър Кръшняк и Тервел Замфиров сложиха по впечатляващ начин край на историческия за българския сноуборд сезон.

В паралелния слалом във Винтерберг Кръшняк надви на 1/4-финала носителя на всички кристални глобуси Маурицио Бормолини, но след това загуби с мижавите 7 стотни от Кристоф Карнер (Австрия) и така изпусна подиума. В  малкия финал Кръшняк загуби с 12 стотни от Александър Пайер (Австрия), който пък елиминира Тервел Замфиров на 1/4-финал и го остави седми в крайното класиране.

Така през сезона Замфиров спечели бронз от олимпиадата. Той взе и един от стартовете за световната купа в Банско, където Радослав Янков бе трети. Кръшняк пък взе второ място в Бад Гщайн пак на паралелен слалом, което го изстреля на олимпиадата.

16-годишият феномен Малена Замфирова записа два подиума за световната купа, но пропусна финалите заради тежката контузия, която претърпя в Шплиндерув Млин. Малена стана и 10-а на олимпиадата.

