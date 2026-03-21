ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спрял Ганьо да си почине и изхвърлил цялата си смр...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22517073 www.24chasa.bg

Лукас Петков пак много силен в Германия, вкара 2 пъти за победа с 3:1 над "Арминия"

2400
Лукас Петков е в прегръдките на съотборниците си. Снимка: "Елверсберг"

Националът Лукас Петков, който по лични причини няма да пътува за турнето в Индонезия следващата седмица, направи поредния си много силен мач в Германия.

В среща от 27-ия кръг на Втора бундеслига дясното крило се разписа 2 пъти за победата с 3:1 над гостуващия "Арминия" (Белефелд).

Така Петков, чийто дядо е българин, вече има 9 попадения и 5 асистенции за сезона.

Той вкара в 38-ата и 69-ата мин, а в 51-ата Мелем от гостите получи червен картон.

Конде (76) направи 3:0 за "Елверсберг", Ланер (84) отбеляза почетно за "Арминия". 

С успеха тимът му излезе на първо място във временното класиране с 51 точки, колкото имат също вторият "Падерборн" и третият "Шалке 04". Отборът от Гелзенкирхен обаче е с мач по-малко.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

