"Левски" вкара веднъж, но би 2:1 "Черно море" за нова стъпка към жадуваната титла

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В 27-ия кръг на Първа лига „Левски" постигна поредна изключително важна победа с 2:1 срещу коравия „Черно море" на за радост на над 10 000 фенове на "Герена" и си върнаха преднина от 9 точки пред втория „Лудогорец".

"Сините" откриха чрез 15-ия гол в първенството на бразилеца Евертон Бала (изравни се на върха при реализаторите с Ивайло Чочев) в 53-ата мин.

В 67-ата мин след негова дузпа вратарят на гостите Кристиан Томов си вкара автогол.

В добавеното време преминалият от столичния гранд при варненци Асен Чандъров се разписа почетно.

„Левски" започна много активно и още във 2-ата минута Бала шутира опасно към далечния ъгъл, но не успя да реализира. Две минути по-късно Камдем бе препънат в наказателното поле, но не последва дузпа. В 5-ата минута „сините" разиграха страхотно заучено положение след корнер, а Бурас стреля с глава, но не успя да реализира. В 10-ата минута Сула стреля от дистанция, но право във вратаря.

В 37-ата минута Сула центрира към Бурас, но ударът му с глава мина над вратата. Четири минути по-късно самият Бурас проби през няколко човека и бе спрян с фаул пред наказателното поле. След изпълнението Сула стреля с глава, но твърде слабо. В 43-ата минута Камдем стигна една топка на скорост и подаде в наказателното поле, където Кристиан Томов изпусна топката, но нямаше кой да реализира на празна врата.

Второто полувреме започна с хубаво положение за „Левски". Око-Флекс и Бурас си дадоха страхотно двойно, а крилото излезе очи в очи със стража, макар и по диагонал, но не успя да го преодолее.

В 53-ата минута „Левски" най-после поведе. Око-Флекс подаде към Алдаир, който с едно пусна успоредно на голлинията подаване към Бала, който вкара – 1:0.

Буквално в следващата атака Око-Флекс излезе в отлична позиция и стреля, но не успя да реализира.

В 62-ата минута Бала даде страхотен пас и изведе Алдаир сам срещу вратаря, но Томов излезе и успя да пресече удара. Минута по-късно Търдин подаде към Бурас, който в наказателното поле вкара, но попадението бе отменено заради засада. В 64-ата минута Сула открадна една топка в средата на терена напредна и шутира, но над вратата. Минута по-късно Бурас спечели дузпа. Той пробва удар, който бе блокиран, но той отново си спечели топката и бе фаулиран от Дани Мартин.

Шутът на Бала от дузпата срещна гредата, но топката се удари в гърба на вратаря Кристиан Томов и влезе в мрежата

В 76-ата минута гостите имаха отличен шанс да вкарат. Николай Златев преодоля ефектно Майкон, след което стреля изненадващо към вратата. Светльо Вуцов обаче докосна топката, която се удари в горната греда и излезе в корнер.

В следващите минути „Левски" изнесе топката по-напред и стигна до някои добри ситуации за трети гол. Переа стреля в 85-ата минута опасно от дистанция. В следващата атака Охене получи топката в наказателното поле, но ударът му бе спасен от стража на гостите.

В добавеното време гостите върнаха един гол. След изпълнение на корнер Асен Чандъров реализира за 2:1.

Въпреки това обаче „Левски" удържа и спечели безценни три точки в битката за жадуваната титлата.