Веласкес: Победите дават увереност на "Левски"

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес остана много доволен след победата с 2:1 над „Черно море" на "Герена".

„Спечелихме важни три точки, победа, а това, което идва, след като спечелиш, е увеличение на увереността в силите. Това помага да си доразвиеш идеите и да ги имплементираш в играта. И както вие добре отбелязахте – срещу много добър съперник. Продължаваме напред", започна Веласкес.

„Кристиан Димитров беше контузен и поиска смяна, но какъв точно е проблемът трябва да разбера от медицинския щаб. Сменихме го, за да не се усложни травмата му. Макун не игра по тактическо решение.

Малко ще разширя отговора. Както ми зададохте въпроса за Макун, можехте да ме питате и за всеки друг играч. Той е невероятен професионалист и продължава да е много важен играч за нашия отбор. Но това е нормално понякога някой да не играе. Стипе в последния мач у дома се представи изключително. Истината е, че в последния мач го сменихме на почивката, но това бе тактическа смяна, за да вкараме още един халф. Анализирайки абсолютно всички възможности решихме, че той е подходящият вариант за мача. А в крайна сметка най-важно е всички играчи да са готови за срещата. Той е в перфектна кондиция и това е треньорско решение. Имам огромно уважение към него", продължи Веласкес.

„Това да се получи добре не зависи от резултата. Не сме спечелили заради преместването на Алдаир, нямаше и да загубим заради това. Конкретно на въпроса защо игра крило – Бала игра на тази позиция доста мачове и ако не ме лъже паметта миналата година май месец игра пак на тази позиция. Всичко е динамично, противникът се променя, всичко се променя.

Това, което търсихме с него, е да по-раздвижен и да се чувстват неудобно техните централни защитници. Също така, в някои ситуации да създадем числено предимство в центъра на терена. В зависимост от това каква нужда изпитвахме в атака да застава между бека и централния защитник. И тъй като имаше доста играчи, които търсеха топката на крак като Сула и Бала, в някои ситуации и Око, това, което търсехме с Алдаир от позиции от централен коридор да дава дълбочина в атака. Тези включвания зад гърба на техния ляв бек бяха важни и създаваха числени предимства по фланга.

Не знам дали е добре, че идва пауза. Не губя време да мисля за това. Фундаментално е да починем и да се възползваме от тази почивка, както и дните, в които ще тренираме, да го направим по най-добрия начин. Няма да има контрола в паузата. По време на паузата за националите не сме играли контролна среща по различни причини. Но най-вече заради ритъма на шампионата, който държи всички футболисти в добра кондиция", завърши Веласкес.