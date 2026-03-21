Мегазвездата на атлетиката Дуплантис с таен брак, отпразнува с четвърта световна титла

Мегазвездата на атлетиката Арманд Дуплантис е сключил тайно брак в Швеция с приятелката си Дезире Ингландер преди официалната церемония в Кан през лятото. Според закона в Швеция, ако сключваш брак в чужбина, първо трябва да го направиш там.

Мондо отпразнува брака с четвъртата си световна титла в зала, като спечели златото с 6,25 метра в Полша. Той има и три на открито. Този път обаче не опита да прави рекорд. Може би защото прекалено до него се задържа втория Маноло Каралис, който остана с 6,05 метра, но прави опити и на 6,25. Бронзът остана за Къртис Маршал (Австралия).