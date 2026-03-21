Илиан Илиев: Подадохме се на пресата на "Левски", трябваше да сме по-смели

Илиан Илиев Снимка: Startphoto.bg

Наставникът на "Черно море" Илиан Илиев коментира загубата с 1:2 от "Левски" на "Герена":

"Казах и след предния мач с "Монтана", че имаме проблеми в атака. Опитахме се да направим преход, да ги затрудним. През втората част "Левски" осъществи натиск, ние не спазвахме дистанциите и така ни вкараха първия гол. Нямаме самочувствието на Левски, притеснени сме. Ще ни остане като обеца на ухото. Трябваше да сме по-смели.

Имаме футболисти, които имат креативност. Не успяхме обаче да задържим топката в предни позиции. За да направиш контраатата, първият и вторият пас трябва да са сигурни. Не сме постоянни. Понякога се затваряме, за да излезем от пресата. Играем повече от дясната страна. Имаме липса на креативност на фланговете и се подадохме на пресата на "Левски".

Не съм говорил с футболистите как им се отразило напускането на Пламен Илиев. Той е взел решение, трябва да го уважаваме."

