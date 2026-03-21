Начева се завърна с личен рекорд в атлетиката, осма е в света

Александра Начева се завърна подобаващо в тройния скок, като зае осмото място на световното първенство в зала в Полша. В първия си опит тя преодоля 14,05 метра, което е нейно лично постижение.

Начева пропусна близо 2 години, след като счупи глезена си точно преди олимпиадата в Париж.

"За такова завръщане си мечтаех. Много съм щастлива. Осмица на голям шампионат", заяви Начева. "Бях готова за по-добър резултат, но и на това съм доволна", допълни тя.

Реално Алекс е втора от европейките във финала, като пред нея е само легендата Ивана Шпанович (Сърбия), която от скока на дължина се премести в тройния скок. Тя има 5 световни и 3 европейски титли в първата си дисциплина.

Наставления на Алекс даваше легендата Георги Помашки. Последните 2 седмици тя е тренирала в Атина заедно с неговата група.

Титлата спечели кубинката Леянис Перес Ернандес, която скочи 14,95 метра и остави след себе си мегазвездата Илимар Рохас (Венецуела), която остана с 14,86 метра. Бронзът взе сенегалката Сали Сар с 14,70 метра.