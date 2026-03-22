ЛеБрон Джеймс с рекорд по изиграни мачове в редовния сезон на НБА

ЛеБрон Джеймс еднолично поведе в класацията за най-много изиграни мачове в редовния сезон на НБА. При победата на "Лос Анджелис Лейкърс" със 105:104 той се появи на терена за 1612-ия си двубой, като прати в историята постижението на Роберт Периш от 1611. На трето място е Карим Абдул-Джабар с 1560.

Интресното е, че следващият активен баскетболист в тази класация е чак на 24-о място, като Ръсел Уестбрук от "Сакраменто Кингс" има 1301 мача.

През този сезон ЛеБрон се явява трети най-добър реализатор за "Лейкърс", като има 21,1 средно точки на мач, с 6,8 средно асистенции и 5,8 борби.