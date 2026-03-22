Дисквалифицираха Верстапен на "Нюрбургринг"

Шампионът във Формула 1 Макс Верстапен бе дисквалифициран, след като спечели старта от сериите "Ландщрекен" на легендарната писта "Нюрбургринг".

Макс, Дани Джекандела и Жюл Гунон взеха категорична победа в 4-часовото състезание, но след това се оказа, че са използвали 7 комплекта гуми, вместо разрешените от правилника 6.

От екипа, който обсужва мерцедеса на Верстапен обясниха, че става въпрос за объркване по време на квалификацията, когато се тренирали смените на пилоти и гуми.

Стартът бе част от подготовката на Верстапен за старта на "24-те часа на Нюрбургринг" по-късно тази година.

Така победата отиде при Джордън Пепер и Дан Харпър с BMW.