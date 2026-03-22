Две състезания преди края на сезона - само 45 точки преднина за Шифрин в ските

45 точки разделят Микаела Шифрин (САЩ) и Ема Айхер (Германия) две състезания преди края на световната купа по ски. В Лилехамер американката завърши 22-а в първия си за сезона супергигантски слалом и не взе точки. Германката обаче завърши едва четвърта и така изпусна шанса да стопи съвсем преднината на Шифрин.

Победата взе София Годжа (Италия), която и за първи път триумфира с малката световна купа в дисциплината, след като новозеландката Алис Робинсън остана извън точките с 16-о място.

На 32 стотни след Годжа остана Кирин Сутер (Швейцария), а Кира Вайдле-Винкерман нанесе удар по сънародничката си Айхер, като я надви с 1 стотна за третото място.