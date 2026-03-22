България ще приеме общото събрание на европейския тенис догодина

Снимка: БФТенис

България спечели домакинството на годишното общо събрание на Европейската тенис федерация (Тенис Европа) през 2027 г.

Това беше решено по време на 51-вото годишно общо събрание, което се проведе в Гданск, Полша.

75 делегати, представляващи 44 страни членки на Тенис Европа, се събраха тази седмица за форума, а общият брой на участниците в конференцията беше 160, сред които представители на националните тенис федерации от цяла Европа.

България беше представена от почетния президент на БФ Тенис и пожизнен почетен съветник на Европейската тенис федерация Стефан Цветков и д-р Георги Крумов.

София ще бъде домакин на престижния форум през март 2027 г. Това ще бъде третият път, в който страната ни приема събитието след 2006 и 2014 г. На годишното общо събрание на Европейската тенис федерация присъстват президенти и главни изпълнителни директори на националните тенис федерации, които обсъждат редица актуални въпроси, засягащи европейския и световния тенис.

През лятото на същата година предстои и годишното отчетно-изборно събрание на Световната тенис федерация (World Tennis).

Снимка: БФТенис

