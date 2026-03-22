България ще приеме общото събрание на европейския тенис догодина

България спечели домакинството на годишното общо събрание на Европейската тенис федерация (Тенис Европа) през 2027 г.

Това беше решено по време на 51-вото годишно общо събрание, което се проведе в Гданск, Полша.

75 делегати, представляващи 44 страни членки на Тенис Европа, се събраха тази седмица за форума, а общият брой на участниците в конференцията беше 160, сред които представители на националните тенис федерации от цяла Европа.

България беше представена от почетния президент на БФ Тенис и пожизнен почетен съветник на Европейската тенис федерация Стефан Цветков и д-р Георги Крумов.

София ще бъде домакин на престижния форум през март 2027 г. Това ще бъде третият път, в който страната ни приема събитието след 2006 и 2014 г. На годишното общо събрание на Европейската тенис федерация присъстват президенти и главни изпълнителни директори на националните тенис федерации, които обсъждат редица актуални въпроси, засягащи европейския и световния тенис.

През лятото на същата година предстои и годишното отчетно-изборно събрание на Световната тенис федерация (World Tennis).