България с най-много медали от голям турнир по оли...

Окичиха звезда на "Ювентус" и европейски шампион с мартеница

Европейският шампион Леонардо Бонучи почете българския обичай по закичване с мартеници.

Това стана благодарение на финансиста Кирил Евтимов, който се засече с италианеца на мача реванш от 1/8-финалите на Шампионската лига между "Тотнъм" и "Атлетико" в Лондон.

Мадричани загубиха с 2:3 гостуването си на „шпорите", но се класираха за следващата фаза благодарение на разгромния си успех с 4:0 в първата среща.

Нашенецът е използвал случая, за да подари мартеница на легендарния бранител на "Ювентус" и „скуадра адзура".

„Леонардо се зарадва на мартеницата, аз му пожелах да му донесе късмет в предстоящите баражи на Италия за класиране на световното първенство", споделя Евтимов.

Бонучи е в щаба на селекционера на „скуадрата" Дженаро Гатузо, като на отбора първо предстои мач срещу Северна Ирландия, а при победа ще играе решителен двубой с победителя от Уелс и Босна и Херцеговина.

Евтимов се видя и с друг легендарен футболист, също присъствал на „Тотнъм Стейдиъм". Става въпрос за игралия в "Ливърпул" и "Тотнъм" Рони Розентал.

Израелската футболна икона е добре познат у нас. Той имаше огромна заслуга за победата на Израел над Франция с 3:2 в Париж през октомври 1993 г., мач, който даде шанс на нашите да играят за визите за Америка месец по-късно.

Розентал изпрати специални поздрави на своя приятел Емил Велев-Кокала и Красимир Балъков.

Четете още

Още от Футбол

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Въздушните линейки вече с 200 мисии (Видео)