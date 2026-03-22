България с най-много медали от голям турнир по олимийско таекуондо в София

Българските отбори завоюваха най-много медали на приключилия 13-и международен турнир по олимпийско таекуондо „Рамус София Оупън" 2026 в столичната зала „Асикс Арена".

След тях останаха състезателите от Молдова и Испания. За отличията се бориха над 1100 атлети от 13 държави.

„Много сме щастливи, че на 30 и 31 май в София ще организираме European Grand Prix Open Ramus E6 за кадети и юноши. Подобен турнир в тази възрастова група и от този ранг в България досега не е провеждан", каза Димитър Михайлов, вицепрезидент на Българската федерация по таекуондо (олимпийска версия) и президент на Организационния комитет на „Ramus Sofia Open".

Той беше категоричен, че организирането на международни състезания от този ранг утвърждават България като предпочитан домакин на значими спортни турнири и мотивират за активен начин на живот.

Отборно класиране на тринадесетото издание на състезанието в олимпийската дисциплина „Спаринг":

Възрастова група деца Клас А: 1. Sport School Nr6 (Молдова), 2. Гладиатор (България), 3. Сунг-ри (България)

Кадети Клас А: 1. Сунг-ри (България), 2. Нерон (България), 3. Феникс (България)

Възрастова група деца Клас B: 1. Херея (България), 2. Sport School Nr6 (България), 3. Нерон (България)

Кадети Клас В: 1. Херея (България), 2. Кондор 2000 (България), 3. Витоша (България)

Юноши, мъже и жени Клас А: 1. Sports School Nr6 (Молдова), 2. C.D.E. Taekwondo Alcala (Испания), 3. Фаворит (България)

Отборно класиране в дисциплината „Пумсе" (форма):

Клас А: 1. Форс-2004 (България), 2. S Team (България), 3. Барин (България)

Клас В: 1. Спарта (България), 2. S Team (България), 3. Форс-2004 (България)