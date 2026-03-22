Защитник на "Левски" отпадна от националния отбор за Индонезия

Защитникът на "Левски" Кристиан Димитров отпада от състава на България заради проблеми с аддуктора, които ще му попречат да вземе участие в предстоящите два мача от турнира FIFA Series 2026 в Индонезия.

По-рано днес бранителят се яви на старта на лагера, като му бе направен обстоен преглед от медицинския щаб на националния отбор.

След консултацията с д-р Здравко Тарълов и след разговор със селекционера Александър Димитров бе преценено, че състоянието на Димитров няма да му позволи да участва в двата двубоя.

На негово място няма да бъде викан друг футболист.

Преди това от състава отпаднаха Илия Груев и Лукас Петков.