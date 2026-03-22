Заявихме 15 щангисти за европейското първенство в Грузия

Карлос Насар пее химна след спечелената световна титла във Фьорде (Норвегия). СНИМКА: СТАРТФОТО

15 титуляри и 2 резерви заяви България за европейското първенство по щанги в Батуми (Грузия) през април. В категория до 60 килограма ще ни представят Ангел Русев и Дениз Данев. В следващата до 65 килограма титуляри са Иван Димов и Габриел Маринов, а Здравко Пеловски е резерва. Диан Пампорджиев излиза в категория до 71 кг., а Карлос Насар е безспорен при 94-килограмовите. В категория до 110 килограма са Христо Христов и завръщащия се след наказание за допинг Давид Фишеров, а Васил Маринов е резерва при свръхтежките.

Бояна Костадинова и Александра Николова ще вдигат при жените в категория до 48 кг. Валентина Арнаудова ще ни представлява при 63-килограмовите, а в категория до 69 килограма са Галя Шатова и Мария Александра Арнаудова. Мария Магдалена Кирева и София Гарсия Стефанова пък са записани при 77-килограмовите.

Интересно е, че на първенството ще вдига и сестрата на Давид Фишеров - Сара, която си вдига за Австрия.

Карлос Насар е заявил 370 килограма, което е четвърти по сила предварителен двубой. Ара Аганян (Армения) е с 380, Рафаел Фридрих (Германия) - 375 и Роман Имушен (Франция) - 371. Ангел Русев е с третата заявка в категорията си, а Иван Димов - с първа заедно с двама състезатели от Турция.

