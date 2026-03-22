Наш световен вицешампион най-резултатен за победа на "Галатасарай"

"Галатасарай" с нашия световен вицешампион Георги Татаров в редиците си победи "Бурса Бююкшехир" с 3:0 (25:21, 25:22, 25:21) в мач от редовния сезон на турската волейболна Суперлига.

Крайният нападател, който е на 22 г., бе най-резултатният за гранда 16 точки (1 ас, 2 блока). "Галатасарай" е на трето място в класирането с 51 точки.

Воденият от Радостин Стойчев "Халкбанк" с Матей Казийски загуби гостуването си на "Истанбул Генчлик" с 1:3 (22:25, 16:25, 27:25, 23:25).

Ветеранът завърши с 12 точки. В срещата не взе участие другият българин в "Халкбанк" Цветан Соколов. Тимъте на второ място в подреждането с 57 точки.