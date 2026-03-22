ЦСКА надви "Добруджа" след дузпа, дадена като нарушение в атака

ЦСКА победи "Добруджа" с 2:0 в София в мач с доста странно съдийско решение.

По вече стара традиция на "Васил Левски" тимът на Янев стартира мача в темпо "майка бута количка с близнаци в Борисовата градина". И за първото полувреме се стигна до само 1 (един) хилав удар на Факундо Родригес с глава след пореден корнер. Но на гостите не им пукаше много от еднотипните центрирания на Бруно Жордао от статичните положения. За същото време гостите направиха два точни удара, също доста слаби към Лапоухов и пропуснаха две доста добри ситуации за попадение. И в добавеното време Лео Перейра центира перфектно и Макс Ебонг откри.

На полувремето Мохамед Брахими смени Пиедраита, а на терена се появи и Йоанис Питас на мястото на Бруно Жордао. И изненадващо "Добруджа" започна да атакува доста по-опасно и започна да реди корнер след корнер.

В 67-ата минута се стигна до абсолютен куриоз. Георги Гинчев даде нарушение в атака на Леандро Годой срещу Богдан Костов, а при това положение Уртадо се контузи тежко, след като нападателят на "червените" падна върху него. Годой се опита да обясни на рефера, че не е нарушил правилата, но той не го послуша. Минути след това обаче бе привикан от Волен Чинков и Валентин Железов и даде дузпа. Самият Годой я изпълни за 2:0. Аргилашки хвана ъгъла, но не успя да спре удара.

В добавеното време централният бранител Лумбард Делова бе привикан от треньорите си да хвърли тъч и със забавянето на изпълнението си изкара нарочно жълт картон, за да бъде наказан за мача с "Берое" в Стара Загора.