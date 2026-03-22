Ивелин Попов спря с футбола чрез сторита в социална мрежа

Бившият капитан на националния отбор на България по футбол Ивелин Попов слага край на кариерата си. Той оповести това чрез сторита в социалната мрежа.

За последно Ивелин Попов носи екипа на "Арда".

Той е трикратен носител на приза "Футболист номер 1 на България" - през 2015-а, 2016-а и 2017-а година. В кариерата си Попов игра за "Литекс", "Левски", "Ботев" (Пловдив) и "Арда", докато в чужбина носи екипите на "Газиантеп", "Кубан" (Краснодар), "Спартак" (Москва), "Рубин" (Казан), "Ростов" и "Сочи".