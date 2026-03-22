Марсел Бибишков се завърна в Канада

Марсел Бибишков ще играе през новия сезон във ФК "Ванкувър" от канадската Васша лига, съобщава сайтът на клуба.

18-годишният нападател пристига от "Септември" (София), където остана до средата на месец март.

Бибишков, чийто баща е бившият футболист Крум Бибишков, има също така и канадски паспорт. Той е роден в София, но на 9-годишна възраст се мести със семейството си в Северна Америка. Започва да играе футбол в академията на "Торонто" ФК, след което семейството му се прибира в България и той носи екипа на "Пирин" (Благоевград). След това преминава в школата на италианския гранд "Ювентус", където при 17-годишните вкарва 6 гола в 17 срещи.

Кариерата му продължава в Канада в "Йорк Юнайтед", както и в България, като облича екипите на "Славия" и "Септември" (Сф).

На ниво национални отбори е български национал при 16 и 17-годишните, след което представя Канада до 18 и до 20. В квалификациите за младежкото първенство на зона КОНКАКАФ вкара четири гола във вратата на Американските Вирджински острови.