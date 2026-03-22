518 мин никой не може да вкара гол на ЦСКА като гост

518 минути изминаха, откакто ЦСКА за последно пусна гол вкъщи. “Червените” на Христо Янев стигнаха до рутинна домакинска победа като домакини след успех 2:0 над “Добруджа”.

За последно някой се разписа във вратата на “армейците” при подновяването на шампионата след зимата. На 6 февруари Атанас Кабов вкара за “Арда” в мрежата на Фьодор Лапоухов в 22-ата мин.

Оттогава досега вратата на “червените” е заключена, когато са домакини - общо в 5 срещи. Първо бе пометен ЦСКА 1948 за купата - 2:0. В първенството като домакини победиха с чиста мрежа последователно “Славия” (2:0), “Ботев” (Враца) (1:0), “Локо” (Сф) (2:0) и “Добруджа”.

Иначе срещу новака в елита по вече стара традиция на “Васил Левски” тимът на Янев стартира мача в темпо “майка бута количка с близнаци в Борисовата градина”. Все пак в самия край на частта “армейците” откриха чрез Макс Ебонг . През втората част, след няколко смени, "червените" натиснаха съперника. В 67-ата минута се стигна до абсолютен куриоз. Георги Гинчев даде нарушение в атака на Леандро Годой срещу Богдан Костов, а при това положение Уртадо се контузи тежко, след като нападателят на “червените” падна върху него. Годой се опита да обясни на рефера, че не е нарушил правилата, но той не го послуша. Минути след това обаче бе привикан от Волен Чинков и Валентин Железов и даде дузпа. Самият Годой я изпълни за 2:0. Аргилашки хвана ъгъла, но не успя да спре удара.

В добавеното време централният бранител Лумбард Делова бе привикан от треньорите си да хвърли тъч и със забавянето на изпълнението си изкара нарочно жълт картон, за да бъде наказан за мача с “Берое” в Стара Загора.

С успеха ЦСКА продължава да преследва адашите от 1948 в битката за 3-ото място. Играчите на Христо Янев събраха 49 точки и изостават на 4 от ЦСКА 1948.

“Това, че правим промени по време на мача, не значи, че не сме доволни от играчите, търсим нещо различно, да изненадаме противника. Ще наблегнем на индивидуална програма и ще изчакаме всички национали да се приберат, за да комплектуваме група за следващия мач”, добави още Янев.

След 6 месеца пък “Берое” отново записа победа в елита. Отборът от Стара Загора победи 1:0 като гост друг тим, запътил се към изпадане от групата - “Монтана”. Последният успех на “Берое” датира от 29 септември, когато бе надигран “Добруджа”.

