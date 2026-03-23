Националите прелитат над войната на път за Индонезия

Националният отбор на България по футбол тръгна на истинска одисея, за да стигне до Индонезия, където представителният ни тим ще играе в турнира FIFA Series. Избраниците на селекционера Александър Димитров потеглят днес вечерта към азиатската страна с чартърен полет. Общо пътят ще е приблизително 17 часа.

По пътя обаче ще има 2 междинни кацания, като те ще бъдат за презареждане на самолета с гориво.

Първото е в Оман, близо докъдето се водят активни военни действия покрай конфликта в Близкия изток. Следващата спирка на националите ще е в Шри Ланка. А оттам самолетът ще потегли към Джакарта.

Иначе още един повикан от първоначалния списък на селекционера Димитров отпадна от сметките за задаващите се мачове. Бранителят на “Левски” Кристиан Димитров е с травма и няма да тръгне с отбора на дългото пътешествие. На негово място няма да бъде викан друг футболист, обясниха от БФС.

“След консултацията с д-р Здравко Тарълов и след разговор със селекционера Александър Димитров бе преценено, че състоянието на Димитров няма да му позволи да участва в двата двубоя”, информираха от БФС за състоянието на футболиста на “сините”.

