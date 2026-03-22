Георги Лазаров с приза "Лъвско сърце - Трифон Иванов"

Започна 65-ата церемония "Футболист на годината".

В началото бе отдадена почит на 4 легенди на българския футбол: Димитър Пенев, Кирил Ивков, Георги Велинов, Добромир Жечев, които си отидоха от този свят през изминалите 12 месеца.

След това бе избран най-красивият гол в България за 2025 г. За най-красиво бе определено попадението на Лумбард Делова от ЦСКА в мача срещу "Септември".

Георги Лазаров от "Черно море" е носител на наградата „Лъвско сърце – Трифон Иванов". Призът се връчва за десета поредна година като специалната награда на Българската асоциация на спортните журналисти.

20-годишният Лазаров играе със специални слухови апаратчета, защото не чува. Когато е само на два месеца, той преболедува тежко шарка, поради което губи напълно слуха си. Проблемът се разбира, когато става на 2 години и семейството му започва борба, за да може Георги да води пълноценен живот. Като дете той е обект на доста подигравки, но се научава да не им обръща особено внимание.

Въпреки трудностите Лазаров не се отказва. И преследва мечтата си - да играе на най-високо ниво в България. През лятото подписва с "Черно море" и вече има 8 гола в първенството. А заради попаденията си редовно получава повиквателни и за младежкия национален отбор.