ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22522481 www.24chasa.bg

Десподов с драматична загуба в Гърция, Алекс Петков си вкара автогол

Кирил Десподов Снимка: x.com/paok_fc

Кирил Десподов влезе в игра за ПАОК в 58-ата минута на мястото на Димитриос Хацидис при гостуването на "Волос" в 26-ия кръг на гръцкия елит.

По това време тимът от Солун водеше в резултата, благодарение на попадение на Александър Йеремиеф в 13-ата минута. "Волос" обаче изравни чрез Давид Мартинес, а в добавеното време дпраматично направи пълен обрат чрез Ян Хуртадо за 2:1.

Така ПАОК изпусна ценни точки и вече е трети в класирането с 57 точки, а с 60 начело излезе АЕК, който се наложи над "Кифисия" с 3:0 (втори е "Олимпиакос" с 58).

Родният защитник Алекс Петков си вкара автогол, с който АЕК поведе с 2:0 в 17-ата минута. Преди това Лука Йович бе открил за домакините от дузпа, а Барнабас Варга направи 3:0 още в 26-ата минута. За тима от гръцката столица не игра Мартин Георгиев.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

