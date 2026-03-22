Десподов с драматична загуба в Гърция, Алекс Петков си вкара автогол

Кирил Десподов влезе в игра за ПАОК в 58-ата минута на мястото на Димитриос Хацидис при гостуването на "Волос" в 26-ия кръг на гръцкия елит.

По това време тимът от Солун водеше в резултата, благодарение на попадение на Александър Йеремиеф в 13-ата минута. "Волос" обаче изравни чрез Давид Мартинес, а в добавеното време дпраматично направи пълен обрат чрез Ян Хуртадо за 2:1.

Така ПАОК изпусна ценни точки и вече е трети в класирането с 57 точки, а с 60 начело излезе АЕК, който се наложи над "Кифисия" с 3:0 (втори е "Олимпиакос" с 58).

Родният защитник Алекс Петков си вкара автогол, с който АЕК поведе с 2:0 в 17-ата минута. Преди това Лука Йович бе открил за домакините от дузпа, а Барнабас Варга направи 3:0 още в 26-ата минута. За тима от гръцката столица не игра Мартин Георгиев.