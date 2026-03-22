Саръбоюков взе медал в атлетиката за България след пауза от 16 г.

Божидар Саръбоюков спечели бронз от световното първенство в зала в Торун (Полша). 21-годишният състезател на "Хеброс" (Харманли) и Димитър Карамфилов постигна 8,31 метра от втория си опит и бе изпреварен само от Жерсон Балде (Португалия) и Матия Фурлани (Италия). Балде скочи 8,46 метра в последния си шести опит. Преди това и Фурлани го изпревари с 8,39 метра.

Състезанието бе невероятно силно, като първите петима скочиха над 8,20 метра. Легендата Милтиадис Тентоглу (Гърция), който има всичко в кариерата си, остана чак на шестото място с 8,19 метра.

Последният медал за България от световно в зала бе на Ваня Стамболова на 400 метра преди 16 години, когато тя взе второто си сребърно отличие в Доха.