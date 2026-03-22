Соломоновите острови срещу националите с клубен отбор и временен селекционер

Соломоновите острови практически изпращат срещу България клубен отбор. Това е "Соломон Кингс", който се състезава в професионалната лига на Океания, която играе първия си сезон. В нея участват новозеландските "Оуклънд ФК" и "Саут Айлънд Юнайтед", австралийският "Саут Мелбърн", "Була ФК" от Фиджи, "ПНГ Хекари" от Папуа Нова Гвинея, "Таити Юнайтед" от Френска Полинезия и "Вануату Юнайтед" от Вануату.

След 10 изиграни кръга тимът е на 6-о място с 13 точки, като зад него са само отборите от Френска Полинезия и Папуа Нова Гвинея.

Логично за временен национален селекционер бе назначен Бен Кан от "Соломон Кингс", който взема и помощника си Ричард Грийр. Към тях са прикрепени и трима местни треньори Гидеон Омокирио, Еди Марахаре и Стенли Вайта, които ещ се обучават.

Вратари: Филип Ма'нго, Джуниър Петуга, Ерик Питър Ванега.

Защитници: Дейвид Супа, Джейвин Вае, Джуниър Дейвид, Гордън Айро, Кливерт Сам, Мартин Кото.

Халфове: Аткин Кауа, Уилям Комаси, Дон Кеана, Бен Фокс, Хъдсън Орейнима, Бари Лимоки, Гамаме Фени, Джейрол Пати, Рову Бойърс, Данфорд Флумае.

Нападатели: Боби Лесли, Джуниър Фордни, Рафаел Леа'и, Клифорд Фафале.