Лео Меси вкара гол №901

Мегазвездата на световния футбол Лионел Меси отбеляза 901-ия си гол в кариерата за победата на своя "Интер Маями" с 3:2 като гост срещу "Ню Йорк Сити" в среща от американската Мейджър лийг сокър.

38-годишният аржентински нападател изравни резултата за 2:2 в 61-а минута, преди Микаел дос Сантос да донесе победата с попадение в 74-ата минута.

Гонсало Лухан откри резултата за Маями, а Николас Меркау и Агустин Охеда обърнаха за "Ню Йорк", преди гостите от да направят нов обрат и да стигнат до успеха с головете на Меси и Дос Сантос.