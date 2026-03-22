Новият №1 на България: Радвам се, че семейството и приятелите ми се гордеят с човека Илия Груев

След обявяването си за футболист №1 на България за 2025-а халфът на националния отбори и елитния английския "Лийдс" говори пред медиите.

"В моя клуб дори не знаеха, че днес е церемонията, но и аз самият не знаех на кое място ще съм. Така че и в "Лийдс" сега ще разберат новината. Аз просто се радвам много, че хората виждат оценяват това, което правя в Англия във Висшата лига. Аз само си знам колко е трудно и през какви трудности съм минавал, за да съм тука в момента. Сега съм на 25 години и искам да продължавам да се развивам и да ставам все по-добър футболист.

Горд съм с това, че играя във Висшата лига, но бих казал, че съм горд и от това как хората, семейството ми и приятелите ми се гордеят, че съм футболист на високо ниво. Но също така че се гордеят с човека Илия Груев.

Мисля, че когато човек спечели такъв хубав трофей се амбицира да постига още по-хубави неща. Ако продължавам така и на това ниво, вероятно ме очакват такива", сподели Груев.