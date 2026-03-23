Ивайло Чочев: За мен е голяма чест да съм футболист №2 на България

Избраният за футболист №2 на България за миналата година халф на националния тим и "Лудогорец" говори пред медиите след церемонията.

„Аз съм изключително радостен да спечеля приза за най-добър полузащитник след толкова много качествени халфове във всички клубове. За мене това е голяма чест, а да съм футболист номер 2 на България, е излишно да коментирам! Изключително съм горд с това и радостен с този резултат". „Значи вие, журналистите, сте оценили така това, което аз правя.

Стремя се да държа едно ниво, да се представям добре, въпреки че вече понапреднах с годините. Това, което ми предоставя "Лудогорец" като условия и като клуб, ме задължава да показвам най-доброто, на което съм способен", сподели Чочев.

През 2015-а година той беше 2-и след Ивелин Попов, а през 2022-а и през 2023-а остана на 3-ото място след Кирил Десподов и Груев.