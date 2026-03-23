"Реал" пречупи 3:2 "Атлетико" в дербито на Мадрид

Реал" пречупи градския си съперник "Атлетико" с 3:2 в мадридското дерби от 29-ия кръг на Примера дивсион и се плиближи отново на 4 точки от лидера "Барселона"

На почивката "дюшекчиите" водеха на "Сантиаго Бернабеу" след попадение на Адемола Луукман (33).

Само в рамките на 3 мин обаче домакините направи обрат.

Винисиус (54) изравни от дузпа, а Федерико Валверде (57) вкара за 2:1. Резервата Науел Молина изравни в 66-ата мин.

Отново Винисиус (72) се разписа победно. "Реал" доиграха срещата в намален състав след червения картон на Валверде в 77-ата мин.