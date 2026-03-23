Ето всички резултати в класацията "Футболист на годината"

Българската асоциация на спортните журналисти предостави пълните резултати от гласуването в 65-ата анкета "Футболист на годината".
ФУТБОЛИСТ номер 1 ЗА 2025 ГОДИНА
Място Име Точки
1. Илия Груев (Лийдс, Англия) - 184
2. Ивайло Чочев (Лудогорец) - 168
3. Кирил Десподов (ПАОК, Гърция) - 52
4. Димитър Митов (Абърдийн, Шотландия) - 29
5. Росен Божинов (Пиза, Италия) - 23
6. Филип Кръстев (Гьозтепе, Турция) - 13
7. Радослав Кирилов (Левски) - 12
8. Марин Петков (Ал Таавон, Саудитска Арабия) - 6
9. Андриан Краев (Апоел Йерусалим, Израел) - 5
Лукас Петков (Елферсберг, Германия) - 5
Светослав Вуцов (Левски) - 5
12. Георги Русев (ЦСКА 1948) - 4
13. Петко Христов (Специя, Италия) - 3
14. Мартин Георгиев (АЕК Атина, Гърция) - 2
Спас Делев (Локомотив София) - 2
16. Виктор Попов (Корона, Полша) - 1
Георги Миланов (Динамо Букурещ, Румъния) - 1
Здравко Димитров (Амедспор, Турция) - 1
ТРЕНЬОР номер 1 ЗА 2025 ГОДИНА - НАГРАДА "ДИМИТЪР ПЕНЕВ"
Място Име Точки
1. Станимир Стоилов (Гьозтепе, Турция) - 234
2. Александър Тунчев (Арда Кърджали) - 127
3. Христо Янев (ЦСКА и Ботев Враца) - 78
4. Илиан Илиев (Черно море) - 52
5. Иван Стоянов (ЦСКА 1948) - 8
6. Александър Димитров (национален отбор) - 6
7. Петър Гайдаров (Байерн Мюнхен, юноши) - 4
8. Александър Томаш (Спартак Варна и ЦСКА) - 2
Георги Чиликов (Дунав Русе) - 2
Станислав Генчев (Локомотив София) - 2
11. Димитър Пантев (Симба, Танзания) - 1
НАЙ-ДОБРИ ПО ПОСТОВЕ В ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА
НАЙ-ДОБЪР ВРАТАР
Име Гласове
Светослав Вуцов (Левски) - 73
Димитър Евтимов (ЦСКА и Ботев Враца) - 4
Леви Нтумба (Славия) - 3
Фьодор Лапоухов (ЦСКА) - 2
Анатолий Господинов (Арда) - 1
Боян Милосавлевич (Локомотив Пловдив) - 1
Максим Ковальов (Спартак Варна) - 1
Серджио Падт (Лудогорец) - 1
НАЙ-ДОБЪР ЗАЩИТНИК
Майкон (Левски) - 28
Кристиан Димитров (Левски) - 22
Кристиан Макун (Левски) - 13
Лумбард Делова (ЦСКА) - 6
Диниш Алмейда (Лудогорец) - 5
Франсиско Сон (Лудогорец) - 4
Мартин Георгиев (Славия) - 3
Антон Недялков (Лудогорец) - 2
Адриан Лапеня (ЦСКА) - 1
Вандерсон Цунами (Левски) - 1
Живко Атанасов (Черно море) - 1
НАЙ-ДОБЪР ПОЛУЗАЩИТНИК
Ивайло Чочев (Лудогорец) - 54
Петър Станич (Лудогорец) - 20
Джеймс Ето'О (ЦСКА) - 8
Радослав Кирилов - 2
Кайо Видал (Лудогорец) - 1
Тодор Неделев (Ботев Пловдив) - 1
НАЙ-ДОБЪР НАПАДАТЕЛ
Леандро Годой (ЦСКА) - 52
Мустафа Сангаре (Левски) - 8
Мамаду Диало (ЦСКА 1948) - 7
Йоанис Питас (ЦСКА) - 4
Радослав Кирилов (Левски) - 3
Спас Делев (Локомотив София) - 3
Бертран Фурие (Септември София)- 2
Евертон Бала (Левски) - 2
Ивайло Чочев (Лудогорец) - 2
Алберто Салидо (Берое) - 1
Марин Петков (Левски) - 1
Хуан Переа (Локомотив Пловдив) - 1
НАЙ-ДОБЪР ЧУЖДЕНЕЦ
Петър Станич (Лудогорец) - 33
Майкон (Левски) - 16
Леандро Годой - 14
Евертон Бала (Левски) - 4
Кайо Видал (Лудогорец) - 4
Кристиан Макун (Левски) - 3
Мустафа Сангаре (Левски) - 3
Джеймс Ето'О (ЦСКА) - 2
Йоанис Питас (ЦСКА) - 2
Диниш Алмейда (Лудогорец) - 1
Ерик Биле (Лудогорец) - 1
Лумбард Делова (ЦСКА) - 1
Мамаду Диало (ЦСКА 1948) - 1
Оливие Вердон (Лудогорец) - 1
НАЙ-ПРОГРЕСИРАЩ МЛАД ИГРАЧ В БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛ
Кристиян Балов (Славия) - 23
Петко Панайотов (ЦСКА) - 21
Росен Божинов (Пиза, Италия) - 16
Георги Лазаров (Черно море) - 9
Мартин Георгиев (Славия и АЕК) - 6
Марто Бойчев - (ЦСКА 1948) -4
Борислав Рупанов (Левски) - 2
Кристиян Стоянов (Славия) - 2
Валери Владимиров (Милан, Италия) - 1
Марин Петков (Левски) - 1
Николай Златев (Черно море) - 1
Номер 1 В ЖЕНСКИЯ ФУТБОЛ
1. Николета Бойчева и Евдокия Попадинова - по 21 гласа
3. Лора Петрова - 12
4. Александра Янева - 8
Полина Ръсина - 8
6. Полина Демирова - 5
Симона Петкова - 5
8. Здравка Парапунова - 2
9. Анастасия Скоринина - 1
Димитра Иванова - 1
Моника Балиова - 1
Ивана Найденова - 1
НАЙ-КРАСИВ ГОЛ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2025 ГОДИНА
Лумбард Делова (ЦСКА)
"ЛЪВСКО СЪРЦЕ - ТРИФОН ИВАНОВ"
Георги Лазаров (Черно море)
Футболист номер 1 по минифутбол за 2025 г.:
Денис Иванов (Дулизелм)
Треньор номер 1 по минифутбол за 2025 г.:
Нено Георгиев (Дулизелм)