Ето всички резултати в класацията "Футболист на годината"

Българската асоциация на спортните журналисти предостави пълните резултати от гласуването в 65-ата анкета "Футболист на годината".

ФУТБОЛИСТ номер 1 ЗА 2025 ГОДИНА

Място Име Точки

1. Илия Груев (Лийдс, Англия) - 184

2. Ивайло Чочев (Лудогорец) - 168

3. Кирил Десподов (ПАОК, Гърция) - 52

4. Димитър Митов (Абърдийн, Шотландия) - 29

5. Росен Божинов (Пиза, Италия) - 23

6. Филип Кръстев (Гьозтепе, Турция) - 13

7. Радослав Кирилов (Левски) - 12

8. Марин Петков (Ал Таавон, Саудитска Арабия) - 6

9. Андриан Краев (Апоел Йерусалим, Израел) - 5

Лукас Петков (Елферсберг, Германия) - 5

Светослав Вуцов (Левски) - 5

12. Георги Русев (ЦСКА 1948) - 4

13. Петко Христов (Специя, Италия) - 3

14. Мартин Георгиев (АЕК Атина, Гърция) - 2

Спас Делев (Локомотив София) - 2

16. Виктор Попов (Корона, Полша) - 1

Георги Миланов (Динамо Букурещ, Румъния) - 1

Здравко Димитров (Амедспор, Турция) - 1

ТРЕНЬОР номер 1 ЗА 2025 ГОДИНА - НАГРАДА "ДИМИТЪР ПЕНЕВ"

Място Име Точки

1. Станимир Стоилов (Гьозтепе, Турция) - 234

2. Александър Тунчев (Арда Кърджали) - 127

3. Христо Янев (ЦСКА и Ботев Враца) - 78

4. Илиан Илиев (Черно море) - 52

5. Иван Стоянов (ЦСКА 1948) - 8

6. Александър Димитров (национален отбор) - 6

7. Петър Гайдаров (Байерн Мюнхен, юноши) - 4

8. Александър Томаш (Спартак Варна и ЦСКА) - 2

Георги Чиликов (Дунав Русе) - 2

Станислав Генчев (Локомотив София) - 2

11. Димитър Пантев (Симба, Танзания) - 1

НАЙ-ДОБРИ ПО ПОСТОВЕ В ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА

НАЙ-ДОБЪР ВРАТАР

Име Гласове

Светослав Вуцов (Левски) - 73

Димитър Евтимов (ЦСКА и Ботев Враца) - 4

Леви Нтумба (Славия) - 3

Фьодор Лапоухов (ЦСКА) - 2

Анатолий Господинов (Арда) - 1

Боян Милосавлевич (Локомотив Пловдив) - 1

Максим Ковальов (Спартак Варна) - 1

Серджио Падт (Лудогорец) - 1

НАЙ-ДОБЪР ЗАЩИТНИК

Майкон (Левски) - 28

Кристиан Димитров (Левски) - 22

Кристиан Макун (Левски) - 13

Лумбард Делова (ЦСКА) - 6

Диниш Алмейда (Лудогорец) - 5

Франсиско Сон (Лудогорец) - 4

Мартин Георгиев (Славия) - 3

Антон Недялков (Лудогорец) - 2

Адриан Лапеня (ЦСКА) - 1

Вандерсон Цунами (Левски) - 1

Живко Атанасов (Черно море) - 1

НАЙ-ДОБЪР ПОЛУЗАЩИТНИК

Ивайло Чочев (Лудогорец) - 54

Петър Станич (Лудогорец) - 20

Джеймс Ето'О (ЦСКА) - 8

Радослав Кирилов - 2

Кайо Видал (Лудогорец) - 1

Тодор Неделев (Ботев Пловдив) - 1

НАЙ-ДОБЪР НАПАДАТЕЛ

Леандро Годой (ЦСКА) - 52

Мустафа Сангаре (Левски) - 8

Мамаду Диало (ЦСКА 1948) - 7

Йоанис Питас (ЦСКА) - 4

Радослав Кирилов (Левски) - 3

Спас Делев (Локомотив София) - 3

Бертран Фурие (Септември София)- 2

Евертон Бала (Левски) - 2

Ивайло Чочев (Лудогорец) - 2

Алберто Салидо (Берое) - 1

Марин Петков (Левски) - 1

Хуан Переа (Локомотив Пловдив) - 1

НАЙ-ДОБЪР ЧУЖДЕНЕЦ

Петър Станич (Лудогорец) - 33

Майкон (Левски) - 16

Леандро Годой - 14

Евертон Бала (Левски) - 4

Кайо Видал (Лудогорец) - 4

Кристиан Макун (Левски) - 3

Мустафа Сангаре (Левски) - 3

Джеймс Ето'О (ЦСКА) - 2

Йоанис Питас (ЦСКА) - 2

Диниш Алмейда (Лудогорец) - 1

Ерик Биле (Лудогорец) - 1

Лумбард Делова (ЦСКА) - 1

Мамаду Диало (ЦСКА 1948) - 1

Оливие Вердон (Лудогорец) - 1

НАЙ-ПРОГРЕСИРАЩ МЛАД ИГРАЧ В БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛ

Кристиян Балов (Славия) - 23

Петко Панайотов (ЦСКА) - 21

Росен Божинов (Пиза, Италия) - 16

Георги Лазаров (Черно море) - 9

Мартин Георгиев (Славия и АЕК) - 6

Марто Бойчев - (ЦСКА 1948) -4

Борислав Рупанов (Левски) - 2

Кристиян Стоянов (Славия) - 2

Валери Владимиров (Милан, Италия) - 1

Марин Петков (Левски) - 1

Николай Златев (Черно море) - 1

Номер 1 В ЖЕНСКИЯ ФУТБОЛ

1. Николета Бойчева и Евдокия Попадинова - по 21 гласа

3. Лора Петрова - 12

4. Александра Янева - 8

Полина Ръсина - 8

6. Полина Демирова - 5

Симона Петкова - 5

8. Здравка Парапунова - 2

9. Анастасия Скоринина - 1

Димитра Иванова - 1

Моника Балиова - 1

Ивана Найденова - 1

НАЙ-КРАСИВ ГОЛ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2025 ГОДИНА

Лумбард Делова (ЦСКА)

"ЛЪВСКО СЪРЦЕ - ТРИФОН ИВАНОВ"

Георги Лазаров (Черно море)

Футболист номер 1 по минифутбол за 2025 г.:

Денис Иванов (Дулизелм)

Треньор номер 1 по минифутбол за 2025 г.:

Нено Георгиев (Дулизелм)