Наш световен вицешампион мина 500 точки във Франция

Световният вицешампион Венислав Антов поведе към победа "Туркоан" в последния мач от редовния сезон във волейболния елит на Франция.

Тимът на 21-годишния диагонал спечели с 3:0: (25:22, 25:22, 25:17) гостуването си на "Нарбон". Вени бе най-резултатен с 20 точки (1 ас).

"Туркоан" завърши на трето място и среща в четвъртфиналите "Сет".

Антов завърши редовния сезон като реализатор №3 с 509 точки. Пред него са само словенецът Ник Муянович от шампиона "Тур" с 571 и полякът Давид Дулски ("Ница") с 533.