Лора Христова 7-а в световната купа при биатлонистките до 23 г.

Страхотният сезон в биатлона за Лора Христова приключи с още едно силно постижение. Бронзовата олимпийска медалистка зае 7-о място в световната купа сред състезателките до 23 години, за които се прави отделно класиране.

Лора събра 93 точки и се нареди 49-а в генералното класиране. При биатлонистките под 23 г. пред нея са Марен Киркайде (Нор, 639), Юлия Танхаймер (Гер, 306), Селина Гротиан (Гер, 204), Марлене Фихтнер (Гер, 203), Лена Репинч (Слвн, 145) и Инка Хамалайнен (Фин, 101).

Най-добрият резултат на Христова в световната купа бе 8-ата позиция в индивидуалния старт в Контиолахти (Фин).