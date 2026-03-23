Очакваме Малена в България в началото на април

Очаква се в началото на април Малена Замфирова да се прибере и да продължи лечението си в България. За това са оптимисти австрийските лекари в Грац, където тя се лекува от жестоките травми, които получи след удар със скиор в Шплиндерув Млин (Чехия).

16-годишната ни елитна систезателка по сноуборд вече е в нормална стая, като дори се опитва да се изправя. Проблемът е, че цялата дясна страна на тялото ѝ е с фрактури - от лопатката на рамото до бедрената кост.

Прогресът с възстановяването на Малена обаче е наистина сериозен и вече се говори тя да бъде изписана и да се прибере у нас.

Въпреки пропускането на един куп състезания Малена завърши на 11-о място за световната купа, която приключи във Винтерберг. Тя има 403 точки, като 332 са в гигантския слалом и 71 в слалома.

България е на престижното седмо място в класирането по нации. При мъжете Радослав Янков е 13-и с 363 точки, Тервел Замфиров завърши 16-и с 352, след като в събота зае седмото място в паралелния слалом. Александър Кръшняк с четвъртото си място във Винтерберг завърши на 27-о място със 163 точки, като в класирането на паралелен слалом е четвърти след италианците Маурицио Бормолини обрал всички кристални глобуси за сезона, Габриел Меснер и Арон Марч. Кристиян Георгиев е 49-и в крайното класиране с 11 точки, а Петър Гергьовски - 54-и с 6.

Общо 60 сноубордисти са взели нещо през сезона, в който спечелихме и бронз от олимпиадата на Тервел Замфиров.

Във Винтерберг за последно кара легендата Бенямин Карл. Австриецът слага край на кариерата си и ще прави отбор по колокрос, като се надява да участва с него на олимпиадата през 2030 г. Иронията е, че точно заради това може да изгори алпийският сноуборд от олимпийската програма. Карл има зад гърба си 233 старта за световната купа с 62 подиума и 29 победи. Има три големи кристални глобуса, пет пъти е световен шампион, както и два пъти олимпийски.

При жените обаче има сериозно разместване. Приключва почти целият тим на Швейцария начело с Джули Цог. Тя е с 12 победи за световната купа и 43 подиума. Два пъти взе големия кристален глобус, както и 6 малки за паралелния слалом, включително 4 поредни. С нея приключват Ладина Кавицел и Джесика Кейзер.

Тимоки Такеучи също сложи край на кариерата си след 7 зимни олимпийски игри и сребро от Сочи. Спира и германката Шайен Лох след 9 подиума в 112 старта за световната купа.