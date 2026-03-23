Започна делото за железопътната катастрофа в Гърци...

Вратар е в болница с черепно-мозъчна травма, изритан в главата на юношески мач в Пловдив

Отборите на "Марица" и "Асеновец". Снимка: Фейсбук/ПФК Марица 1921 Пловдив - PFC Maritsa 1921 Plovdiv

От ръководството на "Асеновец" се извиниха на "Марица", виновният играч вече е отстранен

Мач от Областната група U17 между отборите на "Марица" и "Асеновец" е бил спрян, след като вратарят на пловдивският тим пострада сериозно. Момчето е било изритано от противников играч, което наложило да бъде откарано в болница, съобщиха от "Марица". 

"Мачът обаче ще бъде запомнен с откровено грубиянската игра на гостите, неспортсменското им поведение и с жестоката проява на техния състезател Калоян Стоянов, който изрита в главата с нескрита злоба вече фаулирания по брутален начин от него вратар на "жълто-сините" Георги Стоянов. Това доведе до спиране на мача и разправии. Състезателят на "Марица" бе откаран в спешното отделение на пловдивска болница, а състоянието му е сериозно. Той е с черепно-мозъчна травма и хематом", обясняват от пловдивския клуб. Те определят поведението на играча на "Асеновец" не просто като недопустимо, а като престъпно. 

С позиция след случилото се излязоха и от другия отбор. Ръководството и треньорският щаб на "Асеновец" изразяват извинения на "Марица" заради "непристойното и напълно недопустимо поведение на наш състезател по време на срещата от първенството на U17 между техния и нашия отбор". Те заявяват, че подобни прояви нямат място във футбола и са в разрез с ценностите на отбора. 

"Във връзка със случилото се, ръководството на клуба взе незабавно решение да освободи съответния състезател. Това е ясен знак, че няма да правим компромиси с поведението и принципите, които защитаваме", казват от "Асеновец".

Четете още

Още от Футбол

Въздушните линейки вече с 200 мисии (Видео)