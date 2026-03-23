Гризман се е разбрал с "Орландо"

Трансферът на Антоан Гризман в "Орландо Сити" по същество е договорен, твърди Фабрицио Романо в социалните мрежи. Френският нападател игра за "Атлетико" в неделя вечерта при загубата с 2:3 от "Реал" в дербито от Ла Лига.

Американският клуб първоначално е искал да завърши трансфера до края на този месец, но впоследствие са се разбрали да остане в "Атлетико" до края на сезона, за да помогне на отбора в предстоящите тежки мачове.

Договорът е за две години и ще влезе в сила през лятото на 2026 г. Очаква се Гризман да пътува до САЩ в рамките на следващите 24 часа, за да изпълни всички формалности и да се споразумее за окончателните детайли на сделката.