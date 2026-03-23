ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22523608 www.24chasa.bg

"Барселона" готов да жертва Феран Торес за нападател на "Атлетико"

Аржентинецът Хулиан Алварес може да се озове в "Барселона". Снимка: Аржентнската федерация по футбол

"Барселона" търси варианти как да привлече нападателя на "Атлетико" (Мадрид) Хулиан Алварес.

Каталунското радио Cadena Ser съобщава, позовавайки се на хора, близки до президента на Жоан Лапорта, че нападателят Феран Торес може да бъде част от сделката.

Планът на "Барселона" е да удължи договора на полския нападател Роберт Левандовски с една година, като му предложи нов договор с намаление на заплатата и роля като резерва.

Очаква се Алварес от своя страна да стане основен нападател и да сформира атакуваща тройка заедно с Рафиня и Ламин Ямал. Клубът е уверен, че трансферната сума за световния шампион с Аржентина няма да надхвърли 100 милиона евро.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

