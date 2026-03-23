Шансовете на Неймар да играе на световното са минимални

Шансовете на Неймар да попадне в състава на Бразилия за световното първенство се считат за критично ниски, съобщава CNN Brazil. Въпреки завръщането му в игра за "Сантос" след многобройните контузии, звездата не бе включена в списъка на селекционера Карло Анчелоти за предстоящите приятелски мачове с Франция и Хърватия. Освен това последните медийни изяви на бившия нападател на "Барса" и ПСЖ не се приемат добре от ръководството на местната федерация.

Ситуацията му се описва като "изключително сложна", а той самият е считан за "практически аут" от финалния списък за Мондиала.

Освен това играта му в дербито срещу "Коринтианс" (1:1) на 15 март, бе оценена като посредствена, което допълнително разклати доверието в него.