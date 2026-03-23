Капитанът на "Нюкасъл" в изолация заради заушка

Капитанът на "Нюкасъл" Бруно Гимараеш пропусна да бъде на стадиона при домакинската загуба с 1:2 от "Съндърланд", тъй като е поставен в изолация след диагноза за заушка (паротит).

Гимараеш разкри чрез социалните мрежи, че след полет от Барселона е забелязал подуване на лицето си. Първоначално е помислил, че е алергия, но изследванията са потвърдили заушка, което налага пълна изолация.

Преди диагнозата за инфекциозното заболяване, бразилецът вече се възстановяваше от разкъсване на бедрен мускул, получено през февруари в мач срещу "Тотнъм".

Очакваше се той да се завърне в игра след международната пауза в края на март, но новата диагноза може допълнително да забави завръщането му на терена.

Реалистичната цел нанеговото завръщане е домакинството срещу "Евертън" на 11 април.