Александра Фейгин с нова кратка програма на световното

Александра Фейгин ще покаже нова кратка програма на световното по фигурно пързаляне, което ще се състои от вторник до неделя в Прага.

Решението за промяната е взето от екипа на нашата състезателка веднага след олимпийските игри в Милано-Кортина през февруари.

Хореограф на новата програма е Кирил Халявин, бивш състезател в танците на лед за Русия и Испания.

В столицата на Чехия България ще бъде представена само от Фейгин, като нейни съпернички при жените ще бъдат 32 фигуристки. Първите 24 от кратката програма се класират за волната. Титлата си от миналата година няма да защитава олимпийската шампионка отпреди месец Алиса Лю (САЩ).