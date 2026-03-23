Българските таекуондисти с два медала от Belgian Open 2026

На провелия се този уикенд силен международен турнир по таекуондо Belgian Open 2026 нашите представители завоюваха два медала и едно 5-то място, след изключително сериозна и тежка конкуренция в различните категории.

Станислав Митков грабна златото в категория до 63 кг. Нашето момче беше безапелационен във всичките си срещи и за пореден път не загуби нито рунд по пътя към златото . Митков започна с убедителна победа в два рунда срещу противник от Азербайджан, а след това отстрани по подобен начин последователно двама представители на Тайван. Така Слави достигна полуфиналната среща, където премери сили с албанеца - Ернест Мерданаж. На финала го чакаше Ибрахим Отер (Турция). Въпреки натрупаната умора, Слави доказа, че е един от най-добрите и със сърцата игра надви, в два рунда, опитният държавен шампион на Турция.

Ерика Карабелева имаше изключително сериозна битка в категория до 53 кг при жените, където участие взеха 39 състезателки. Ерика достигна до медалите след като надви лесно Еланур Тирен от Австрия, в първата си среща и Джоуди Микел от Великобритания във втората. Така на четвъртфинала Карабелева се изправи срещу Инес Бенети от Франция. Бенети е познат противник на Ерика, която тя е побеждавала няколко пъти при девойките. Нашето момиче не изневери на себе си и отново не остави шанс на французойката, като я надви в два рунда, с което се класира за полуфинала. Там Ерика се изправи срещу първата поставена за турнира, сребърната медалистка от игрите в Париж - Мерве Кавурат (Турция). Опитът на туркинята си каза думата и въпреки добрата игра, Ерика отстъпи. Така българката, все още не навършила пълнолетие отново стъпи на почетната стълбичка във възрастова група "жени".

Още трима представители на страната ни се включиха в надпреварата. Омид Хосейни в категория до 80 кг се представи на ниво и след като победи представителя на Азербайджан - Елджан Алиев с 2-1 рунда, срещна Джуин Юнг от Тайван. Омид показа високи умения и победи и Юнг (2-1 рунда в полза на нашия представител). Четвъртфиналът на Омид беше напрегната битка до самия край. В последните секунди се случиха няколко обрата, но в крайна сметка само една точка в последната секунда реши срещата в полза на Гърция (Йоанис Пападополус). Така Хосейни се нареди на 5то място в категорията.

Християн Георгиев премери сили в състезанието, при най- леките мъже. Българинът надделя над представител на Австралия убедително (2-0 рунда), след което жребият отреди да се изправи срещу турчинът- Денис Дагделен. Въпреки, че Християн наложи своето темпо и игрови стил не успя да надделее над опитния турчин.

Александра Георгиева беше другата ни представителка при жените. В категория до 49 кг. Александра изигра изключително оспорвана среща срещу състезателка от Франция, в която спечели първия рунд, но загуби втория и третия в последните секунди.