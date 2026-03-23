Уволниха бивш треньор на "Левски" в Казахстан

Ивелин Попов: Благодаря още повече на онези, които казваха, че от мен няма да стане футболист!

Ивелин Попов с екипа на последния си тим "Арда" Снимка: Startphoto.bg

Трикратният футболист №1 на България Ивелин Попов сложи край кариерата си на 38 г. и пусна следния пост в инстаграм по повода:

"Животът е един голям и сложен лабиринт! Всеки път в него има начало, следваш посоката, сменяш посоката, но рано или късно те отвежда в един от неговите изходи, и идва време за следващия! Със сигурност мога да напиша толкова много, за пътят, за незабравимите емоции, победи, титли, загуби, разочарования, приятелства, предателства, но не и днес, не и сега! Днес, се чувствам повече от щастлив и благодарен на Цар Футбол!!!

Даде ми всичко, знам, че и аз бях достатъчно щедър към него! Днес искам да благодаря, на всички мои треньори! На тези, които ми дадоха шанс, а още повече на онези, които казваха, че никога няма да стане футболист от мен! Благодаря на всички свои колеги, с които съм играл, на всички фенове, които през годините са ме мотивирали във всеки един тим, чиято емблема съм носил, и до ден днешен демонстрират своята обич и уважение! Затварям тази страница, с гордост и удовлетворение и се чувствам повече от готов, да отворя следващата, която Съдбата е подготвила за мен!", написа Попов.

