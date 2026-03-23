Уволниха бивш треньор на "Левски" в Казахстан

№1 на България Илия Груев: Наградата е за всеки един, който ме подкрепяше в трудните моменти

Илия Груев с приза Снимка: Румяна Тонева

Избраният за футболист номер 1 на България през 2025 г. Илия Груев пусна емоционален пост в инстаграм по повод награждаването.

​Ако някой ми беше казал като малко момче, че през 2026 г. ще държа това отличие в ръцете си, едва ли щях да повярвам. Чест е да вървя по стъпките на най-големите футболисти в нашата страна.

​Тази награда не е само моя. Тя принадлежи на всеки един, който ме подкрепяше и мотивираше, когато беше трудно. Горд съм да представям тези цветове", написа халфът на националния отбор и английския елитен "Лийдс".

