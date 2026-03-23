Борците на ЦСКА ще участват в "Дан Колов - Никола Петров", идва и руснак

Общо 84 български борци, сред които и тези на ЦСКА в класическия стил, са заявени за участие на турнира "Дан Колов - Никола Петров". Той ще бъде проведен в зала "Колодрума" в Пловдив тази седмица, между 25 и 28 март.

На тепиха ще излязат олимпийският шампион Семен Новиков и европейският първенец Кирил Милов, които са борци на ЦСКА. Между клуба и федерацията има конфликт, тъй като от него отказват състезателите му да водят централизирана подготовка. Явно към момента той е туширан.

Схватките са от четвъртък до събота, жребият е в сряда, 25 март. Срещите ще бъдат излъчвани на живо в YouTube канала на БФ Борба.

Като цяло борци от 24 държави ще спорят в 63-то издание на турнира. Освен домакинът България, покани има за състезатели от Алжир, Австрия, Белгия, Беларус, Канада, Камерун, Испания, Естония, Франция, Грузия, Ирак, Казахстан, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Русия, Сиера Леоне, Сърбия, Швейцария, Турция, Украйна, САЩ.

Турция идва със силен състав, в който е световният шампион при класиците от 2023-а Али Ченгиз (87), както и Бурак Акбудак (82), номер 1 в света от 2022-а и континентален шампион по-късно. В свободния стил на тепиха ще излязат Сюлейман Карадениз (97), пети на олимпийските игри Токио 2020 и европейският шампион тази година. Също така Ахмед Думан (61), световен вицешампион от 2021-а и Абдулах Топрак (70), трети в света до 20 г. и втори в Европа до 23 г.

При жените южната ни съседка идва със Севал Каир (53), трета на европейското до 23 г. този сезон и Зейнеб Йетгил (53), трета в Европа през 2025-а и осма на олимпийските игри в Пари 2024.

САЩ ще бъде само с един състезател, но изключително класен - Захид Валенсия (86), който през 2025-а стана първи на "Дан Колов" и бе определен за най-добър чуждестранен борец в свободния стил. След това шампионът става номер 1 в света и на панамериканското първенство, спечели също и рейтинговия турнир Загреб оупън. Той започна тази година с бронз в Загреб.

След дълга пауза за първи път в България ще има представител на Русия, макар и само един състезател - Александър Крикуха (87 кг) при класиците.

Украйна ще се представи със силен състав и при мъжете, и при жените. В България пристига олимпийският вицешампион от Париж 2024 Парвиз Насибов (67 кг), който ще се бори при 72-килограмовите в класически стил. на тепиха ще бъде и Александър Хрущин (63), пети в света през 2025-а.

При дамите сили ще мерят Анастасия Алипиева (76), европейска шампионка от 2025-а, Надя Соколова (76), европейска шампионка до 23 г. този сезон, Ирина Прокопевюк (62), трета в света и в Европа от 2022-а. В свободния стил са заявени Владимир Кочанов (125) европейски вицешампион и втори в света до 23 г. Андрей Джелеп (61), трети в Европа, Микита Аврамов (61), пети в света до 23 г., Владислав Абрамов (57), също пети в света до 23 г.

Съставът на Полша при жените е воден от бившия селекционер Петър Касабов, който също идва с медалистки от големи първенства - Патриция Кубер (76), европейска шампионка до 23 г. , Виктория Чолудж (72), трета в Европа и осма на олимпийските игри, Каролина Доманжук (68), трата на европейското до 23 г. Алисия Войводска (62), както и Анджелина Лисяк (57) - трета в света през 2022-а и втора в Европа през 2021-а.

Съставът на белгийците е воден от бившия национал Сертел Карабаджаков (Севдалин Тодоров), носител на златния пояс "Дан Колов" от 1997 г.

Франция ще бъде представена при жените от Кумба Ларок (68 кг), трета в света и в Европа през 2023 г., както и Паолине Лакарпентиер (68), пета в света през миналия сезон. В тази категория ще излезе световната вицешампионка Юлияна Янева.

Пловдив за трети път е домакин на престижния турнир след 2013-а и 2021-а. Но за първи път схватките ще са в зала "Колодрума". Входът за зрителите е свободен.