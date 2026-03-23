"Лора, Лора" ехти на летището в София. Тя: Радвам се, че съм стимул за тези деца (Снимки)

Донеслата на България бронзов медал от олимпийските игри в биатлона (на 15 км индивидуален старт) Лора Христова и част от останалите национали се завърнаха у нас след последния кръг от сезона в световната купа, който се състоя в Холменколен (Нор).

На летище "Васил Левски" в София за 22-годишното момиче от Троян бе подготвено вълнуващо посрещане от федерацията и нейния роден град. Там бяха президентът на централата Атанас Фурнаджиев, кметицата на Троян Донка Михайлова и много момичета и момчета, които тренират биатлон.

Те скандираха "Лора, Лора!" при появата на Христова, която бе обсипана с букети.

"Чувствам се още по-добре, защото свършиха всички стартове и мога да се насладя на почивката си. Още по-добре съм, след като видях колко много хора ме очакваха, за да ми поднесат цветя.

Вече осъзнах какво съм постигнала. Радвам се, че ще съм стимул за тези деца да тренират усилено. Имаме нужда от модернизацията на базите ни за биатлон с България.

Върша си рабата всеки ден и това ще превъоръжавам да го правя! Вече повечето от другите състезатели ме познават. Не на всички стартове може да има велик резултата. Не всеки ден е Великден! С труд и постоянство всичко се постига!", каза усмихнатата Лора.